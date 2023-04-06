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В Иерусалиме на святом городе вторую ночь подряд продолжались столкновения

В Иерусалиме на святом городе вторую ночь подряд продолжались столкновения

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Стычки возобновились во вторую ночь подряд в Иерусалиме в среду, когда палестинские верующие забаррикадировались внутри мечети Аль-Акса в районе Старого города, а израильская полиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

Беспорядки этой ночью, как указано, были менее интенсивными, чем прошлой. Но ситуация оставалась опасной, поскольку мусульмане отмечали священный месяц Рамадан, а евреи начали недельный праздник Песах. Палестинские боевики в секторе Газа возобновили ракетный обстрел Израиля, вызвав опасения более широкого развертывания конфликта.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что по меньшей мере шесть человек получили ранения в результате последних столкновений. Власти исламского вакуфа, которые управляют комплексом, сообщили, что полиция использовала светошумовые гранаты и резиновые пули, чтобы разогнать толпу.

Израильская полиция заявила, что «десятки несовершеннолетних нарушителей закона» разжигали хаос, бросая камни и другие предметы в полицейских и заставляя полицию действовать, чтобы восстановить «безопасность, закон и порядок».

Больше палестинцев собралось в мечети, откликнувшись на призыв вакуфа молиться внутри ночью. У одного из входов в мечеть можно было заметить полицейских, которые выводили десятки палестинцев из комплекса, пишет издание. Жители и покупатели толпились вокруг, смотря на своих телефонах видео в социальных сетях, на которых показаны новые столкновения, которые произошли всего в нескольких метрах.

Ранее

За день до того, утром в среду израильская полиция, как сообщается, "штурмовала" мечеть Аль-Акса, стреляя светошумовыми гранатами в палестинцев, которые бросали камни и петарды во время всплеска беспорядков. Палестинские боевики в секторе Газа ответили ракетным обстрелом юга Израиля, что повлекло за собой неоднократные израильские авиаудары.

Конфликт утих утром в среду, но вечером палестинские боевики выпустили еще две ракеты из Газы, одна упала внутрь Газы, а другая возле ограждения, отделяющего Газу от Израиля, сообщили израильские военные. Информации о пострадавших нет.

Мечеть расположена на вершине холма, который является священным как для евреев, так и для мусульман, и споры вокруг нее и раньше выливались в насилие, включая кровавую 11-дневную войну между Израилем и ХАМАСом, исламской боевой группировкой, которая правит Газой. Аль-Акса является третьим самым святым местом в исламе и стоит в месте, известном евреям как Храмовая гора, которая является самым святым местом в иудаизме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна работает над «успокоением напряженности» на святом месте.

Люди, которых задержали на территории комплекса и впоследствии освободили, сказали, что полиция использовала дубинки, стулья, винтовки и все, что могла найти, чтобы нанести удары палестинцам, в том числе женщинам и детям, которые в ответ бросали камни и запускали петарды, которые они принесли на вечернюю молитву, отмечает издание.

Медики Палестинского Красного Полумесяца заявили, что тогда по меньшей мере 50 человек получили ранения. Израильская полиция сообщила, что не может сразу подтвердить отчеты и видео, на которых видно, как полицейскиебьют палестинцев, но сообщила, что 350 арестованы. Там добавили, что один офицер получил ранение в ногу.

Большинство палестинцев, арестованных в Аль-Аксе, были освобождены из-под стражи до раннего дня, сказал адвокат Халед Забарка, представляющий интересы нескольких из них. По его словам, общее количество арестованных составляет 450 человек.

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