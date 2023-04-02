Арабські міста Ізраїлю оголосили загальний страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У неділю в арабських містах по всьому Ізраїлю пройде одноденний загальний страйк на знак протесту проти вбивства лікаря Мохаммада аль-Осаїбі, повідомляє Вищий комітет із спостереження за арабськими громадянами Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Times of Israel.
Деталі
Комітет заявив у своїй заяві після екстреного засідання, що страйк охопить усі муніципалітети та навчальні заклади в арабських містах. Також було ухвалено рішення про створення спеціальної комісії з розслідування вбивства аль-Осаїбі.
Комітет закликав до масової явки на похорон 26-річного лікаря в Хурі на знак протесту проти всієї окупаційної політики, гноблення та расової дискримінації.
Аль-Осаїбі з Хури, бедуїнського арабського села на півдні Ізраїлю, був убитий ізраїльською поліцією біля входу в мечеть Аль-Акса в окупованому Східному Єрусалимі в суботу.
Ізраїльська поліція заявила, що він спробував вихопити пістолет у офіцера після того, як його зупинили для допиту, що спонукало силовиків відкрити вогонь.
Після інциденту ізраїльські сили зачинили ворота для віруючих комплексу мечеті Аль-Акса.
Але родина аль-Осаїбі спростувала версію подій поліції.
"Поліція бреше", - йдеться у заяві сім'ї. "Вони випустили в нього більше 20 куль, коли у нього нічого не було".
"Поліція безпідставно вистрілила в аль-Осаїбі зблизька", - заявив свідок у показаннях, цитованих газетою Yedioth Ahronoth.
Доповнення
Напруженість на окупованому Західному березі, включаючи Східний Єрусалим, зростала останніми місяцями на тлі неодноразових ізраїльських рейдів до палестинських міст.
Для мусульман Аль-Акса є третім за значимістю місцем у світі. Євреї називають цей район Храмовою горою, кажучи, що за давніх часів тут стояли два єврейські храми.
Ізраїль окупував Східний Єрусалим, де знаходиться Аль-Акса, під час арабо-ізраїльської війни 1967 року. Він анексував все місто у 1980 році, що ніколи не визнавалося міжнародним співтовариством.