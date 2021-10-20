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У Єрусалимі між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки сталися сутички: поранено понад 50 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки поблизу єврейського кварталу в Хевроні, що в Єрусалимі, був поранений солдат Голані. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Jerusalem Post.

Деталі

Поліція заарештувала 22 підозрюваних, яких звинувачують у тому, що вони кидали каміння у транспортні засоби, що проїжджали повз, і порушували рух транспорту.

Водій автобуса та 16-річний підліток отримали легкі травми від нападу. 38-річний водій отримав травми від осколка скла в голову, а підліток отримав травму в животі від каменів. Обидва були евакуйовані до медичного центру університету Хадасса на горі Скопус, згідно з доповіддю.

Палестинські джерела повідомили про 55 поранених протягом доби внаслідок сутичок.

תיעוד: שוטר ירה באוויר סמוך לשער הפרחים בירושלים, לאחר שמתפרעים ערבים יידו אבנים על אוטובוס@moyshis pic.twitter.com/dkua9xcJds

— כאן חדשות (@kann_news) October 19, 2021

Нагадаємо

Ізраїльські війська застрелили 40-річного палестинця неподалік від кордону.

Доповнення

В останні роки в Єрусалимі і на окупованому Західному березі палестинці зробили ряд нападів на автомобілі, стріляниною і нанесенням ножових поранень проти ізраїльських сил безпеки і цивільного населення. Палестинці та ізраїльські правозахисні групи кажуть, що співробітники служби безпеки часто застосовують надмірну силу і в деяких випадках вбивають людей, яких помилково приймають за нападників.

Ізраїль захопив Східний Єрусалим і Західний берег в ході Близькосхідної війни 1967 року. Ізраїль анексував східний Єрусалим - святі місця для євреїв, християн і мусульман - в крок, не визнаний міжнародним співтовариством. Палестинці вважають Західний берег як частину своєї майбутньої незалежної держави зі столицею в Східному Єрусалимі.

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