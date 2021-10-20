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В Иерусалиме между палестинцами и израильскими силами безопасности произошли столкновения: ранены более 50 человек

Киев • УНН

 • 17237 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Во время столкновений между палестинцами и израильскими силами безопасности вблизи еврейского квартала в Хевроне, в Иерусалиме, был ранен солдат Голани. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

В Иерусалиме между палестинцами и израильскими силами безопасности произошли столкновения: ранены более 50 человек

Детали

Полиция арестовала 22 подозреваемых, обвиняемых в том, что они бросали камни в транспортные средства, проезжающие мимо, и нарушали движение транспорта.

Водитель автобуса и 16-летний подросток получили легкие травмы от нападения. 38-летний водитель получил травмы от осколка стекла в голову, а подросток получил травму в животе от камней. Оба были эвакуированы в медицинский центр университета Хадасса на горе Скопус, согласно докладу.

Палестинские источники сообщили о 55 раненых в течение суток в результате столкновений.

תיעוד: שוטר ירה באוויר סמוך לשער הפרחים בירושלים, לאחר שמתפרעים ערבים יידו אבנים על אוטובוס @moyshis pic.twitter.com/dkua9xcJds

- כאן חדשות (@kann_news) October 19 2021

Напомним

Израильские войска застрелили 40-летнего палестинца недалеко от границы.

Дополнение

В последние годы в Иерусалиме и на оккупированном Западном берегу палестинцы сделали ряд нападений на автомобили, стрельбой и нанесением ножевых ранений против израильских сил безопасности и гражданского населения. Палестинцы и израильские правозащитные группы говорят, что сотрудники службы безопасности часто применяют чрезмерную силу и в некоторых случаях убивают людей, которых ошибочно принимают за нападающих.

Израиль захватил Восточный Иерусалим и Западный берег в ходе Ближневосточной войны 1967 года. Израиль аннексировал восточный Иерусалим - святые места для евреев, христиан и мусульман - в шаг, не признанный международным сообществом. Палестинцы считают Западный берег как часть своей будущей независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

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