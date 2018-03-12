У ЄП закликали звільнити голову МВС Словаччини через вбивство журналіста
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Депутати Європейського парламенту не задоволені ходом розслідування загибелі словацького журналіста Яна Куцяка та його подруги, і вимагають звільнення з посади словацького міністра внутрішніх справ Роберта Калиняка. Про це у своєму мікроблозі в Twitter написав лідер найбільшої в Європарламенті фракції Європейської народної партії Манфред Вебер, передає УНН.
"Повідомлення від деяких колег з Європарламенту після їхнього візиту до Словаччини викликають стурбованість. Нам здається, що керівництво словацького уряду не робить все можливе для з’ясування обставин двох вбивств", – йдеться в повідомленні М.Вебера.
На його думку, прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо слід звільнити з посади голову МВС країни Роберта Калиняка через втручання останнього у хід розслідування.
"Якщо прем’єр-міністр Фіцо хоче зберегти залишки довіри, він повинен звільнити міністра внутрішніх справ. Втручання міністра у розслідування є неприйнятним. Ми очікуємо, що уряд докладе всіх зусиль щодо розслідування злочину і забезпечення свободи слова в ЗМІ", – зазначив євродепутат.
Нагадаємо, тіло 27-річного Яна Куцяка та його дівчини знайшли у їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого.