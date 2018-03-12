В ЕП призвали уволить главу МВД Словакии из-за убийства журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Депутаты Европейского парламента не удовлетворены ходом расследования гибели словацкого журналиста Яна Куцяка и его подруги, и требуют увольнения с должности словацкого министра внутренних дел Роберта Калиняка. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал лидер крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии Манфред Вебер, передает УНН.
"Сообщение от некоторых коллег из Европарламента после их визита в Словакию вызывают обеспокоенность. Нам кажется, что руководство словацкого правительства не делает все возможное для выяснения обстоятельств двух убийств", - говорится в сообщении Вебера.
По его мнению, премьер-министру Словакии Роберту Фицо следует уволить с должности главу МВД страны Роберта Калиняка из-за вмешательства последнего в ходе расследования.
"Если премьер-министр Фицо хочет сохранить остатки доверия, он должен уволить министра внутренних дел. Вмешательство министра в расследование неприемлемо. Мы ожидаем, что правительство приложит все усилия по расследованию преступления и обеспечению свободы слова в СМИ", - отметил евродепутат.
Напомним, тело 27-летнего Яна Куцяка и его девушки нашли в их доме в населенном пункте Велка Мача недалеко от города Трнава, в 50 километрах от Братиславы. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову. По данным полиции, они были убиты между 22 и 25 февраля.