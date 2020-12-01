У Єлизавети ІІ викрали коштовності, вартістю понад 100 тисяч доларів

“Слуга Букінгемського палацу Адам Канто в період з 11 листопада 2019 року по 7 серпня 2020 викрав з головною королівської резиденції 77 предметів, які оцінюються в суму до 130 тисяч доларів. Наразі 37-річний чоловік, який пропрацював в палаці 5 років, визнав свою провину і постане перед судом”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Канто виставив 37 вкрадених речей на продаж. Він оцінив їх на інтернет-платформі eBay значно нижче реальної вартість і встиг виручити тільки трішки більше 10 тисяч доларів. Найдорожчим товаром став альбом з фотографіями, зробленими під час банкету за участю Дональда Трампа, який Адам продав за 2000 доларів.

Також за 468 доларів була продана медаль кавалера Ордена Лазні, яку Канто вкрав у головного палацового економа — віце-адмірала у відставці сера Ентоні Джонстона-Берта. Сер Ентоні виявив пропажу 11 червня, коли готувався до церемонії Виносу прапора в честь дня народження королеви. Йому довелося позичити іншу таку ж медаль, щоб не порушити протокол.

“Про зникнення нагороди він повідомив 29 червня, спочатку не будучи впевненим у тому, що кудись не подів сам. А потім хтось із службовців доповів йому, що бачив предмети з Букінгемського палацу на eBay. Джонстона-Берт дізнався на фото свою медаль за стрічкою, до якої він пришив додатковий гачок. До справи приєднали поліцію”, - зазначили в виданні.

Додамо, що Канто прийшов на службу до палацу для роботи в сфері кейтерингу. Після початку пандемії, коли Єлизавета II переїхала до Віндзорського замку, йому доручили більше роботи по прибиранню. В результаті він отримав доступ в приміщення, де зберігалися цінні речі.

Нагадаємо, нещодавно Королева Великої Британії Єлизавета II і герцог Единбурзький Філіп відсвяткували 73-ю річницю весілля.