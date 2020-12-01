В Елизаветы II похитили драгоценности стоимостью более 100 тысяч долларов

"Слуга Букингемского дворца Адам Канто в период с 11 ноября 2019 года по 7 августа 2020 года похитил из главной королевской резиденции 77 предметов, которые оцениваются в сумму до 130 тысяч долларов. Сейчас 37-летний мужчина, который проработал во дворце 5 лет, признал свою вину и предстанет перед судом", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Канто выставил 37 украденных вещей на продажу. Он оценил их на интернет-платформе eBay значительно ниже реальной стоимости и успел выручить только чуть больше 10 тысяч долларов. Самым дорогим товаром стал альбом с фотографиями, сделанными во время банкета с участием Дональда Трампа, который Адам продал за 2 тысячи долларов.

Также за 468 долларов была продана медаль кавалера Ордена Бани, которую Канто украл у главного дворцового эконома - вице-адмирала в отставке сэра Энтони Джонстона-Берта. Сэр Энтони обнаружил пропажу 11 июня, когда готовился к церемонии выноса знамени в честь дня рождения королевы. Ему пришлось одолжить другую такую же медаль, чтобы не нарушить протокол.

"Об исчезновении награды он сообщил 29 июня, сначала не будучи уверенным в том, что куда-то не дел сам. А потом кто-то из служащих доложил ему, что видел предметы из Букингемского дворца на eBay. Джонстон-Берт узнал на фото свою медаль по ленте, к которой он пришил дополнительный крючок. К делу приобщили полицию", - отметили в издании.

Добавим, что Канто пришел на службу во дворец для работы в сфере кейтеринга. После начала пандемии, когда Елизавета II переехала в Виндзорский замок, ему поручили больше работы по уборке. В результате он получил доступ в помещение, где хранились ценные вещи.

Напомним, недавно Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп отпраздновали 73-ю годовщину свадьбы.