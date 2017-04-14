У Єгипті ідентифікували двох смертників після вибухів у церквах

У середу міністерство внутрішніх справ країни визначило як винуватця нападу в Александрії Махмуда Хасана Мубарака Абдуллу, який народився в південній провінції Кена в 1986 році.

У четвер у відомстві додали, що тепер також визначили смертника, який підірвав себе в церкві у Танті.

"Тести ДНК... дозволили ідентифікувати його як Мамдуха Аміна Мохаммеда Багдаді, який народився в 1977 році в провінції Кена, де він жив", - зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, 9 квітня у Єгипті відбулася серія терактів, внаслідок чого загинуло щонайменше 45 осіб. "Ісламська держава" взяла відповідальність за напади на церкви в Єгипті.

Влада Єгипту оголосила надзвичайний стан на три місяці.