В Египте идентифицировали двух смертников после взрывов в церквях

В среду министерство внутренних дел страны определило как виновника нападения в Александрии Махмуда Хасана Мубарака Абдуллу, который родился в южной провинции Кена в 1986 году.

В четверг в ведомстве добавили, что теперь также установили личность смертника, взорвавшего себя в церкви в Танте.

"Тесты ДНК ... позволили идентифицировать его как Мамдуха Амина Мохаммеда Багдади, который родился в 1977 году в провинции Кена, где он жил", - отметили в министерстве.

Напомним, 9 апреля в Египте произошла серия терактов, в результате чего погибли по меньшей мере 45 человек. "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападения на церкви в Египте.

Власти Египта объявили чрезвычайное положение на три месяца.