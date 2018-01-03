У Єгипті 28 футбольних фанатів засудили до тюремних термінів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Суд міста Александрія засудив 28 фанатів клубу Аль-Ахлі до однорічного терміну ув'язнення за носіння футболок з повідомленнями проти влади. Про це повідомляє УНН з посиланням на L'Equipe.
Фанати найтитулованішого клубу Африки в жовтневому матчі проти туніського Етуаль дю Сахель одягли футболки в пам'ять про різанину на стадіоні в Порт-Саїді, котра сталася у 2012 році та забрала життя 73 людей.
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На думку суду, на футболках перебували заклики до наступу на державу і розпалювання заворушень, засуджені зберігають за собою право на подачу апеляції. Видання також зазначає, що влада Єгипту вважає об'єднання вболівальників незаконними організаціями і всіляко їх придушує.
Нагадуємо, Єгипет продовжив надзвичайний стан у країні на три місяці, тож рекомендації громадянам України щодо того, як поводитися, залишаються актуальними.