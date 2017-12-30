Суд засудив екс-президента Єгипту Мурсі до трьох років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кримінальний суд в Каїрі в суботу засудив екс-президента Єгипту Мухаммеда Мурсі до трьох років позбавлення волі у справі про образу суддів, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
Крім колишнього глави держави аналогічні терміни по цій же справі отримали 17 його прихильників.
Також суд зобов'язав М.Мурсі виплатити 1 мільйон єгипетських фунтів (56 тисяч доларів США) одному з суддів як відшкодування моральної шкоди.
Процес стартував у травні 2015 року. За даними прокуратури, підсудні причетні до неодноразових публічних образ представників суддівського корпусу країни з трибуни парламенту, в телевізійних виступах, соцмережах. М.Мурсі інкримінувалося публічне звинувачення судді в шахрайстві.
Нагадаємо, раніше суд в Єгипті скасував довічне ув'язнення екс-президенту М.Мурсі.