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Суд приговорил экс-президента Египта Мурси к трем годам тюрьмы

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Уголовный суд в Каире в субботу приговорил экс-президента Египта Мухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по делу об оскорблении судей, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

Суд приговорил экс-президента Египта Мурси к трем годам тюрьмы

Помимо бывшего главы государства аналогичные сроки по этому же делу получили 17 его сторонников.

Также суд обязал М.Мурси выплатить 1 миллион египетских фунтов (56 тысяч долларов США) одному из судей в качестве возмещения морального вреда.

Процесс стартовал в мае 2015 года. По данным прокуратуры, подсудимые причастны к неоднократным публичным оскорблениям представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях, соцсетях. М.Мурси инкриминировалось публичное обвинение судьи в мошенничестве.

Напомним, ранее суд в Египте отменил пожизненное заключение экс-президенту М.Мурси.

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