Суд приговорил экс-президента Египта Мурси к трем годам тюрьмы

Помимо бывшего главы государства аналогичные сроки по этому же делу получили 17 его сторонников.

Также суд обязал М.Мурси выплатить 1 миллион египетских фунтов (56 тысяч долларов США) одному из судей в качестве возмещения морального вреда.

Процесс стартовал в мае 2015 года. По данным прокуратуры, подсудимые причастны к неоднократным публичным оскорблениям представителей судейского корпуса страны с трибуны парламента, в телевизионных выступлениях, соцсетях. М.Мурси инкриминировалось публичное обвинение судьи в мошенничестве.

Напомним, ранее суд в Египте отменил пожизненное заключение экс-президенту М.Мурси.