У ЄБРР заявили про готовність до подальшої співпраці з Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Керуючий директор ЄБРР Томас Майєр під час зустрічі з мером Києва Віталієм Кличко у Давосі відзначив, що Європейський банк реконструкції і розвитку зацікавлений в подальшій співпраці. Про це УНН повідомили у прес-службі міського голови Києва.
“Наш меседж: ми хочемо і готові далі співпрацювати з Києвом, бо ви робите хороші справи. Успішною була наша співпраця і щодо розробки транспортної схеми Києва, і щодо оновлення складу громадського транспорту, ми зацікавлені в проектах з будівництва метро. Київ для нас став зрозумілим партнером, який працює прозоро”, — заявив Т.Майєр.
Так, під час сьогоднішньої зустрічі В.Кличка з керуючим директор Європейського банку реконструкції і розвитку з питань інфраструктури Томасом Майєром, мер Києва заявив, що важливою для Києва в плані залучення коштів є також тема із запровадження заходів з енергоефективності.
“Ми такі заходи впроваджуємо, бо це сьогодні, в умовах зростання тарифів, — дуже важливо. Але коштів на масштабні дії, на жаль, не вистачає. І ми сьогодні розробляємо програми для залучення інвестицій в цю сферу”, — повідомив мер Києва.
Також у Давосі В.Кличко планує зустрітися з президентом Bank of America, президентом компанії участь в заході, який традиційно влаштовує американське видання Washington Post, і на який збираються лідери з усього світу в сфері політики, фінансів, медіа і технологій.
Як повідомляв УНН, 17 січня Президент України Петро Порошенко розпочав робочий візит до Швейцарської Конфедерації, де візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі.