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В ЕБРР заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству с Киевом

В ЕБРР заявили о готовности к дальнейшему сотрудничеству с Киевом

Киев • УНН

 • 10260 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Управляющий директор ЕБРР Томас Майер во время встречи с мэром Киева Виталием Кличко в Давосе отметил, что Европейский банк реконструкции и развития заинтересован в дальнейшем сотрудничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе городского головы Киева.

"Наш месседж: мы хотим и готовы дальше сотрудничать с Киевом, ибо вы делаете хорошие дела. Успешным было наше сотрудничество и по разработке транспортной схемы Киева, и по обновлению состава общественного транспорта, мы заинтересованы в проектах по строительству метро. Киев для нас стал понятным партнером, который работает прозрачно ", - заявил Т.Майер.

Так, во время сегодняшней встречи В.Кличко с управляющим директор Европейского банка реконструкции и развития по вопросам инфраструктуры Томасом Майером, мэр Киева заявил, что важной для Киева в плане привлечения средств является также тема по внедрению мероприятий по энергоэффективности.

"Мы такие меры внедряем, потому что это сегодня, в условиях роста тарифов, - очень важно. Но средств на масштабные действия, к сожалению, не хватает. И мы сегодня разрабатываем программы для привлечения инвестиций в эту сферу ", - сообщил мэр Киева.

Также в Давосе В.Кличко планирует встретиться с президентом Bank of America, президентом компании участие в мероприятии, которой традиционно устраивает американское издание Washington Post, и на который собираются лидеры со всего мира в области политики, финансов, медиа и технологий.

Как сообщал УНН, 17 января Президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию, где примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

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