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У Януковича з’явився новий адвокат у справі про держзраду

У Януковича з’явився новий адвокат у справі про держзраду

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Новому адвокату Віктора Януковича, який з’явився у залі суду після того як пішов Віктор Сердюк, буде потрібний щонайменше місяць на ознайомлення зі справою про держзраду екс-президента. Про це під час брифінгу у перерві на засідання по справі про держзраду Віктора Януковича повідомив його новий адвокат Олександр Байдик, передав УНН.

"Мене до справи запросив клієнт – Віктор Янукович... До вчорашнього дня я не слідкував за цією справою… Я не готовий (до дебатів – ред.).. Я прошу дати розумний час (на ознайомлення зі справою – ред.).. Щонайменше місяць на ознайомлення", - повідомив О.Байдик.

Нагадаємо, суд відмовив захисту Януковича допитати ще 252 додаткових свідків.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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