У WOG спростували інформацію про небажання компанії погашати борг банку "Форум"

У WOG відзначили, що на сьогодні у банку немає нарікань щодо виконання графіка погашення кредитних зобов’язань компанією.

“Зате є бажання „Форуму“ отримати погашення всієї заборгованості одним платежем, що апріорі неможливо: ні з точки зору кредитних зобов’язань, які компанії WOG брали на себе в момент оформлення кредиту (права та обов’язки сторін чітко зафіксовані в кредитних договорах), ні з точки зору здорового глузду, так як це може призвести до втрати рентабельності бізнесу, а відповідно і до нездатності закрити всю заборгованість перед банком”, — заявили в компанії.

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У WOG пояснили, що на даний момент судами прийняті рішення, згідно з яким ТОВ “Золотий Екватор” повинен погасити взятий кредит до 2021 року, а МПП “ВК Імпекс” — до 2022 року відповідно до погоджених графіків платежів.

У компанії також додали, що в разі ліквідації банку “Форум”, WOG і далі зможе виконувати свої зобов’язання по кредиту. Відповідна процедура передбачена чинним законодавством України. У такому випадку, як правило, ФГВФО ініціює створення спеціалізованої структури, яка і керує виплатами за кредитами згідно з графіком платежів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, компанія WOG перемогла в суперечці з АМКУ з приводу “бензинового справи”.