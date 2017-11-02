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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62702 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 131717 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108189 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110700 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108688 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101370 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106018 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102785 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В WOG опровергли информацию о нежелании компании погашать долг банку "Форум"

В WOG опровергли информацию о нежелании компании погашать долг банку "Форум"

Киев  •  УНН

 • 7436 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. ООО “Золотек” и МПП ВК “Импекс” (компании группы WOG, - ред.) осуществляют погашение кредитных обязательств перед банком “Форум” в строгом соответствии с графиками рассрочки. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании, комментируя обвинения ФГВФЛ относительно якобы нежелания платить долг перед банком в размере 1,1 млрд грн.

В WOG отметили, что на сегодня у банка нет нареканий касательно выполнения графика погашения кредитных обязательств компанией.

"Зато есть желание "Форума" получить погашение всей задолженности одним платежом, что априори невозможно: ни с точки зрения кредитных обязательств, которые компании WOG брали на себя в момент оформления кредита (права и обязанности сторон четко зафиксированы в кредитных договорах), ни с точки зрения здравого смысла, так как это может привести к потере рентабельности бизнеса, а соответственно и к неспособности закрыть всю задолженность перед банком", — заявили в компании.

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В WOG пояснили, что на данный момент судами приняты решения, согласно которым ООО "Золотой Экватор" должен погасить взятый кредит до 2021 года, а МЧП "ВК Импекс" — до 2022 года в соответствии с согласованными графиками платежей.

В компании также добавили, что в случае ликвидации банка «Форум», WOG и дальше сможет выполнять свои обязательства по кредиту. Соответствующая процедура предусмотрена действующим законодательством Украины. В таком случае, как правило, ФГВФЛ инициирует создание специализированной структуры, которая и руководит выплатами по кредитам согласно с графиком платежей.

Напомним, как сообщал УНН, компания WOG победила в споре с АМКУ по поводу "бензинового дела". 

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