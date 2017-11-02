В WOG опровергли информацию о нежелании компании погашать долг банку "Форум"

В WOG отметили, что на сегодня у банка нет нареканий касательно выполнения графика погашения кредитных обязательств компанией.

"Зато есть желание "Форума" получить погашение всей задолженности одним платежом, что априори невозможно: ни с точки зрения кредитных обязательств, которые компании WOG брали на себя в момент оформления кредита (права и обязанности сторон четко зафиксированы в кредитных договорах), ни с точки зрения здравого смысла, так как это может привести к потере рентабельности бизнеса, а соответственно и к неспособности закрыть всю задолженность перед банком", — заявили в компании.

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В WOG пояснили, что на данный момент судами приняты решения, согласно которым ООО "Золотой Экватор" должен погасить взятый кредит до 2021 года, а МЧП "ВК Импекс" — до 2022 года в соответствии с согласованными графиками платежей.

В компании также добавили, что в случае ликвидации банка «Форум», WOG и дальше сможет выполнять свои обязательства по кредиту. Соответствующая процедура предусмотрена действующим законодательством Украины. В таком случае, как правило, ФГВФЛ инициирует создание специализированной структуры, которая и руководит выплатами по кредитам согласно с графиком платежей.

Напомним, как сообщал УНН, компания WOG победила в споре с АМКУ по поводу "бензинового дела".