У WOG розповіли, що буде з їх кредитами після ліквідації "Форуму"

У WOG відзначили, що заяви ФГВФО про те, що компанія нібито не погасить свої зобов'язання в разі ліквідації банку "Форум", не відповідають дійсності.

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"У нашому законодавстві передбачена процедура контролю повернення кредитів в разі ліквідації банківської установи. З цією метою створюється спеціалізована структура. Фонду про це прекрасно відомо. Таким чином формальна ліквідація "Форуму" ніяк не відбитися на виконанні наших зобов'язань. Рівно як ми це робимо сьогодні, так ми і продовжимо погашати заборгованість до 2020 року по одному кредиту і до 2021 року по другому кредиту", - уточнили в прес-службі WOG.

Мова йде про кредит для ТОВ "Золотек" в 515 млн грн і ТОВ "Імпекс" в 157 млн ​​грн.

У компанії також відзначили, що спроби їх дискредитації по частині кредитних зобов'язань тривають вже не перший місяць. І можливо, це пов'язано з "бажанням певних осіб за допомогою Фонду задешево отримати в управління активи компанії", припустили в прес-службі.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, раніше в WOG заявили, що Фонд гарантування вкладів намагався незаконно "організувати" продаж АЗС мережі.