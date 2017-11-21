В WOG рассказали, что будет с их кредитами после ликвидации "Форума"

В WOG отметили, что заявления ФГВФЛ о том, что компания якобы не погасит свои обязательства в случае ликвидации банка "Форум", не отвечают действительности.

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"В нашем законодательстве предусмотрена процедура контроля возврата кредитов в случае ликвидации банковского учреждения. Для этих целей создается специализированая структура. Фонду об этом прекрасно известно. Таким образом формальная ликвидация "Форума" никак не отразиться на выполнении наших обязательств. Ровно как мы это делаем сегодня, так мы и продолжим погашать задолженность до 2020 года по одному кредиту и до 2021 года по второму кредиту", - уточнили в пресс-службе WOG.

Речь о кредите для ООО "Золотек" в 515 млн грн и ООО "Импекс" в 157 млн грн.

В компании также отметили, что попытки их дискредитации по части кредитных обязательств продолжаются уже не первый месяц. И возможно, это связано с "желанием определенных лиц с помощью Фонда задешево получить в управление активы компании", предположили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УНН, ранее в WOG заявили, что Фонд гарантирования вкладов пытался незаконно "организовать" продажу АЗС сети.