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У в'язницях РФ четверо журналістів, які писали про напади на кримських татар у Криму

У в'язницях РФ четверо журналістів, які писали про напади на кримських татар у Криму

Київ • УНН

 • 9676 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Росії під вартою перебувають четверо журналістів, які писали про напади на кримських татар в Криму. Це випливає з щорічної доповіді некомерційної організації Комітет із захисту журналістів (CPJ), передає УНН.

"У Росії під вартою перебувають семеро журналістів, четверо з яких вели репортажі в окупованому Криму про кримськотатарське населення і напади Росії на них", - повідомляється в доповіді.

Зазначається, що найбільше журналістів у 2019 році були позбавлені волі в Китаї, Туреччині, Саудівській Аравії та Єгипті.
У 2019 році щонайменше 48 журналістів були за гратами в Китаї, що на одного більше, ніж у 2018 році, і ця кількість неухильно зростає.

Також, вперше за чотири роки Туреччина не посіла перше місце за кількістю журналістів за гратами, однак скорочення кількості ув'язнених не свідчить про поліпшення ситуації для турецьких ЗМІ.

"Зменшення кількості ув'язнених журналістів до 47, у порівнянні з 68 у минулому році, швидше відображає успішні зусилля уряду президента Реджепа Ердогана щодо припинення незалежних репортажів і критики шляхом закриття понад 100 ЗМІ і висунення обвинувачень, пов'язаних з тероризмом, проти багатьох з їхніх співробітників", - повідомляють в доповіді.

Після Китаю, Туреччини, Саудівської Аравії і Єгипту лідируючими "тюремниками" є Еритрея, В'єтнам та Іран.

Варто відзначити, що в доповіді згадано тільки журналістів, які відбувають ув'язнення в державних в'язницях. У цей звіт не увійшли журналісти, які потрапили в полон на територіях невизнаних утворень. Саме тому, в нинішній доповіді не згадується український журналіст Станіслав Асєєв, якого утримують проросійські бойовики. Такі як Асєєв, входять у категорію "зниклих безвісти" або "викрадених", наголошується у документі.

Як раніше повідомляв УНН, у всьому світі пройшов флешмоб #FreeAseyev. "ДНР" "засудила" журналіста до 15 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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