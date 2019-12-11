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В тюрьмах РФ четверо журналистов, которые писали о нападениях на крымских татар в Крыму

В тюрьмах РФ четверо журналистов, которые писали о нападениях на крымских татар в Крыму

Киев  •  УНН

 • 9674 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В России под стражей находятся четверо журналистов, которые писали о нападениях на крымских татар в Крыму. Это следует из ежегодного доклада некоммерческой организации Комитет по защите журналистов (CPJ), передает УНН.

"В России под стражей находятся семь журналистов, четверо из которых вели репортажи в оккупированном Крыму о крымскотатарском населении и нападениях России на них", - сообщается в докладе.

Сообщается, что больше всего журналистов в 2019 году были лишены свободы в Китае, Турции, Саудовской Аравии и Египте.
В 2019 году по меньшей мере 48 журналистов были за решеткой в Китае, что на одного больше, чем в 2018 году, и это число неуклонно растет.

Также, впервые за четыре года Турция не заняла первое место по количеству журналистов за решеткой, однако сокращение числа заключенных не свидетельствует об улучшении ситуации для турецких СМИ.

"Уменьшение количества заключенных журналистов до 47, по сравнению с 68 в прошлом году, скорее отражает успешные усилия правительства президента Реджепа Эрдогана по пресечению независимых репортажей и критики путем закрытия более 100 СМИ и предъявления обвинений, связанных с терроризмом, против многих из их сотрудников", - сообщают в докладе.

После Китая, Турции, Саудовской Аравии и Египта лидирующими "тюремщиками" являются Эритрея, Вьетнам и Иран.

Стоит отметить, что в докладе упомянуты только журналисты, отбывающие заключение в государственных тюрьмах. В данный отчет не вошли журналисты, попавшие в плен на территориях непризнанных образований. Именно поэтому, в нынешнем докладе не упоминается украинский журналист Станислав Асеев, которого удерживают пророссийские боевики. Такие как Асеев, входят в категорию "пропавших без вести" или "похищенных", отмечается в документе.

Как ранее сообщал УНН, по всему миру прошел флешмоб #FreeAseyev. "ДНР" "приговорила" журналиста к 15 годам лишения свободы.

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