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У в'язниці в США сталася перестрілка, є загиблий та поранений

Київ • УНН

 • 11526 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Одна людина вбита і одна отримала поранення в результаті перестрілки на території в'язниці в місті Девісборо (штат Джорджія). Про це в понеділок повідомив телеканал Fox News, передає УНН.

У в'язниці в США сталася перестрілка, є загиблий та поранений

Інцидент стався після півночі в понеділок, коли двоє охоронців обстежили пролом в паркані навколо в’язниці, через яку двоє невідомих намагалися передати контрабанду ув’язненним. В результаті між ними сталася перестрілка, в результаті якої один охоронець був поранений, а один із злочинців убитий.

Другий учасник інциденту затриманий. Поранений охоронець госпіталізований, його життю нічого не загрожує.

За фактом стрілянини розпочато розслідування.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Стрілянина у штаті Іллінойс: вогонь по людях відкрив військовослужбовець

Нагадаємо, у в’язниці Гватемали сталася стрілянина, загинули 7 осіб.

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