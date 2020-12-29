У в'язниці в США сталася перестрілка, є загиблий та поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Одна людина вбита і одна отримала поранення в результаті перестрілки на території в'язниці в місті Девісборо (штат Джорджія). Про це в понеділок повідомив телеканал Fox News, передає УНН.
Інцидент стався після півночі в понеділок, коли двоє охоронців обстежили пролом в паркані навколо в’язниці, через яку двоє невідомих намагалися передати контрабанду ув’язненним. В результаті між ними сталася перестрілка, в результаті якої один охоронець був поранений, а один із злочинців убитий.
Другий учасник інциденту затриманий. Поранений охоронець госпіталізований, його життю нічого не загрожує.
За фактом стрілянини розпочато розслідування.
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Нагадаємо, у в’язниці Гватемали сталася стрілянина, загинули 7 осіб.