В тюрьме в США произошла перестрелка, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Один человек убит и один получил ранения в результате перестрелки на территории тюрьмы в городе Девисборо (штат Джорджия). Об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News, передает УНН.
Инцидент произошел после полуночи в понедельник, когда двое охранников обследовали брешь в заборе вокруг тюрьмы, через которую двое неизвестных пытались передать контрабанду заключения. В результате между ними произошла перестрелка, в результате которой один охранник был ранен, а один из преступников убит.
Второй участник инцидента задержан. Раненый охранник госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
По факту стрельбы начато расследование.
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Напомним, в тюрьме Гватемалы произошла перестрелка, погибли 7 человек.