У ВСУ вважають недоцільним запровадження смертної кари в Україні

“Така міра покарання не відповідає вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ми у Верховному суді поділяємо такий підхід. І вважаємо, що запровадження такої міри покарання було би кроком назад, а не кроком вперед. Ми, все-таки, рухаємося в Європу. Європа такої міри покарання не сповідує”, — наголосив Я.Романюк.

Разом з тим, за словами голови ВСУ, час від часу лунають в українському суспільстві заклики щодо запровадження смертної кари.

Він пояснив, що є рішення Конституційного суду України, який наголосив, що таке покарання не відповідає нашій Конституції. “І ми в Верховному суді цілком поділяємо це”, — уточнив голова ВСУ.

До того ж, додав Я.Романюк, Україна, як учасник Європейської конвенції захисту прав людини, взяла на себе зобов’язання слідувати їй, і свого часу відмовилася від такої міри покарання.

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