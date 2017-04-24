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У ВСУ вважають недоцільним запровадження смертної кари в Україні

У ВСУ вважають недоцільним запровадження смертної кари в Україні

Київ • УНН

 • 19085 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У Верховному суді України вважають недоцільним запровадження смертної кари. Про це сказав на брифінгу голова ВСУ Ярослав Романюк, передає кореспондент УНН.

“Така міра покарання не відповідає вимогам Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Ми у Верховному суді поділяємо такий підхід. І вважаємо, що запровадження такої міри покарання було би кроком назад, а не кроком вперед. Ми, все-таки, рухаємося в Європу. Європа такої міри покарання не сповідує”, — наголосив Я.Романюк.

Разом з тим, за словами голови ВСУ, час від часу лунають в українському суспільстві заклики щодо запровадження смертної кари.

Він пояснив, що є рішення Конституційного суду України, який наголосив, що таке покарання не відповідає нашій Конституції. “І ми в Верховному суді цілком поділяємо це”, — уточнив голова ВСУ.

До того ж, додав Я.Романюк, Україна, як учасник Європейської конвенції захисту прав людини, взяла на себе зобов’язання слідувати їй, і свого часу відмовилася від такої міри покарання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президента закликали узаконити смертну кару для суддів, прокурорів і міністрів

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