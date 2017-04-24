В ВСУ считают нецелесообразным введение смертной казни в Украине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36255 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101048 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 153702 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115310 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115862 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112168 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104032 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106991 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103499 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152907 просмотра

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В ВСУ считают нецелесообразным введение смертной казни в Украине

В ВСУ считают нецелесообразным введение смертной казни в Украине

Киев  •  УНН

 • 19079 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В Верховном суде Украины считают нецелесообразным введение смертной казни. Об этом сказал на брифинге председатель ВСУ Ярослав Романюк, передает корреспондент УНН.

"Такая мера наказания не соответствует требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы в Верховном суде разделяем такой подход. И считаем, что введение такой меры наказания было бы шагом назад, а не шагом вперед. Мы, все-таки, двигаемся в Европу. Европа такой степени наказания не исповедует", - подчеркнул Я.Романюк.

Вместе с тем, по словам главы ВСУ, время от времени раздаются в украинском обществе призывы о введении смертной казни.

Он пояснил, что есть решение Конституционного суда Украины, который отметил, что такое наказание не соответствует нашей Конституции. "И мы в Верховном суде вполне разделяем это", - уточнил глава ВСУ.

К тому же, добавил Я.Романюк, Украина, как участник Европейской конвенции защиты прав человека, взяла на себя обязательства следовать ей и в свое время отказалась от такой меры наказания.

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