В ВСУ считают нецелесообразным введение смертной казни в Украине

"Такая мера наказания не соответствует требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мы в Верховном суде разделяем такой подход. И считаем, что введение такой меры наказания было бы шагом назад, а не шагом вперед. Мы, все-таки, двигаемся в Европу. Европа такой степени наказания не исповедует", - подчеркнул Я.Романюк.

Вместе с тем, по словам главы ВСУ, время от времени раздаются в украинском обществе призывы о введении смертной казни.

Он пояснил, что есть решение Конституционного суда Украины, который отметил, что такое наказание не соответствует нашей Конституции. "И мы в Верховном суде вполне разделяем это", - уточнил глава ВСУ.

К тому же, добавил Я.Романюк, Украина, как участник Европейской конвенции защиты прав человека, взяла на себя обязательства следовать ей и в свое время отказалась от такой меры наказания.

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