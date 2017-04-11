У всіх версіях Microsoft Word виявлена вразливість до шкідливих програм
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Фахівці з інформаційної безпеки виявили в усіх версіях Microsoft Word уразливість “нульового дня”, яка дозволяє встановлювати на комп’ютер жертви шкідливі програми, передає УНН із посиланням на сайт FireEye.
Для проведення атаки зловмисникам досить розіслати листи, які містять шкідливий RTF-документ. Далі виконується скрипт Visual Basic, який у результаті дозволяє хакерам завантажити шкідливе програмне забезпечення і отримати контроль над комп'ютером.
Виявлена вразливість дозволяє обійти всі захисні заходи і притаманна всім версіям операційної системи, включно з Windows 10.
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Як повідомляв УНН, протягом останніх місяців хакери почали використовувати метод “ransomware”, завдяки якому вони блокують заражені комп'ютерними вірусами ґаджети і вимагають від користувачів гроші за розблокування.