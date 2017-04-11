Во всех версиях Microsoft Word обнаружена уязвимость к вредоносным программам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Специалисты по информационной безопасности обнаружили во всех версиях Microsoft Word уязвимость “нулевого дня”, которая позволяет устанавливать на компьютер жертвы вредоносные программы, передает УНН со ссылкой на сайт FireEye.
Для проведения атаки злоумышленникам достаточно разослать письма, содержащие вредоносный RTF-документ. Далее выполняется скрипт Visual Basic, который в итоге позволяет хакерам загрузить вредоносное программное обеспечение и получить контроль над компьютером.
Обнаруженная уязвимость позволяет обойти все защитные меры и присуща всем версиям операционной системы, включая Windows 10.
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Как сообщал УНН, в течение последних месяцев хакеры начали использовать метод “ransomware”, благодаря которому они блокируют зараженные компьютерными вирусами гаджеты и требуют от пользователей деньги за разблокировку.