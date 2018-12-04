У всіх львівських школах з'являться охоронці
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Кожна школа міста Львів з нового року матиме охоронця. До штатних розписів закладів загальної середньої освіти міста ввели додатково цю посаду. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає УНН.
"З метою організації безпечного перебування дітей у школах міста з 1 січня 2019 року до штатних розписів закладів загальної середньої освіти міста Львова введено додатково посаду охоронника у кількості 1,5 штатної одиниці на один пост. У міському бюджеті міста Львова передбачено кошти у сумі 13 млн грн. Для оплати праці зазначених працівників. Отож, із 1 січня 2019 року охорона в школах під час освітнього процесу забезпечуватиметься за кошти міського бюджету", – йдеться в повідомленні.
Як зазначила начальник управління освіти міськради Зоряна Довганик, на оплату праці охоронників передбачено близько 13 млн грн з міського бюджету.
Нагадаємо, у суботу в споркомплексі у місті Вишневе Київської області стався обвал стелі, під час цього всередині школи знаходилося 30 дітей, проте їх встигли евакуювати із закладу, ніхто не постраждав.