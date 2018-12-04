Во всех львовских школах появятся охранники
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Каждая школа города Львов с нового года будет иметь охранника. В штатные расписания учреждений общего среднего образования города ввели дополнительно эту должность. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
"С целью организации безопасного пребывания детей в школах города с 1 января 2019 года в штатные расписания учреждений общего среднего образования города Львова введено дополнительно должность охранника в количестве 1,5 штатной единицы на один пост. В городском бюджете Львова предусмотрены средства в сумме 13 млн грн. Для оплаты труда указанных работников. Итак, с 1 января 2019 года охрана в школах во время образовательного процесса будет обеспечиваться за счет городского бюджета", – говорится в сообщении.
Как отметила начальник управления образования горсовета Зоряна Довганик, на оплату труда охранников предусмотрено около 13 млн грн из городского бюджета.
Напомним, в субботу в споркомплексе в городе Вишневое Киевской области произошел обвал потолка, во время этого внутри школы находилось 30 детей, однако их успели эвакуировать из заведения, никто не пострадал.