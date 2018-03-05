У ВРП розповіли, скільки років треба на створення служби судової охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На створення служби судової охорони необхідно щонайменше 5 років. Про це сьогодні заявив голова ВРП Ігор Бенедисюк, виступаючи на 15-му з'їзді суддів України, передає кореспондент УНН.
“Створення служби судової охорони ведеться. Перш за все слід створити законодавчу базу. Минулого року ми затвердили положення про службу судової охорони... На створення такого органу потрібно не менше пяти років”, — сказав І.Бенедисюк.
При цьому він зазначив, що зараз 118 судів в Україні охороняються безпосередньо Нацгвардією або поліцією.
“До цього така охорона не здійснювалась”, — сказав І.Бенедисюк.
Як повідомляв УНН, у ВРП пояснили, чому досі не створена нова служба судової охорони.