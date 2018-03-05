В ВСП рассказали, сколько лет надо на создание службы судебной охраны
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. На создание службы судебной охраны необходимо не менее 5 лет. Об этом сегодня заявил председатель ВСП Игорь Бенедисюк, выступая на 15-м съезде судей Украины, передает корреспондент УНН.
"Создание службы судебной охраны ведется. Прежде всего необходимо создать законодательную базу. В прошлом году мы утвердили положение о службе судебной охраны... На создание такого органа потребуется не менее пяти лет", - сказал И.Бенедисюк.
При этом он отметил, что сейчас 118 судов в Украине охраняются непосредственно Нацгвардией или полицией.
"До этого такая охрана не осуществлялась", - сказал И.Бенедисюк.
Как сообщал УНН, в ВРП объяснили, почему до сих пор не создана новая служба судебной охраны.