В ВСП рассказали, сколько лет надо на создание службы судебной охраны

"Создание службы судебной охраны ведется. Прежде всего необходимо создать законодательную базу. В прошлом году мы утвердили положение о службе судебной охраны... На создание такого органа потребуется не менее пяти лет", - сказал И.Бенедисюк.

При этом он отметил, что сейчас 118 судов в Украине охраняются непосредственно Нацгвардией или полицией.

"До этого такая охрана не осуществлялась", - сказал И.Бенедисюк.

Как сообщал УНН, в ВРП объяснили, почему до сих пор не создана новая служба судебной охраны.