У Вроцлаві ініціюють призначення офіцера, який сприятиме інтеграції українців
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Товариство покращення міста Вроцлава звернеться до мера міста із офіційним клопотанням щодо призначення офіцера, який відповідатиме за сприяння інтеграції українців до місцевої громади, передає УНН із посиланням на “Польське Радіо”.
Зазначається, що ця ініціатива є відповіддю на збільшення кількості громадян України у столиці Нижньосілезького воєводства Польщі. За статистикою, нині кожен десятий житель Вроцлава — українець.
“Це дуже важливо, адже у місті, яке приймає іммігрантів і яке не проводить політики інтеграції..., існує загроза виникнення конфліктів усередині громади. Така інтеграційна політика просто необхідна у культурній, соціальній та освітній сферах”, — пояснили у Товаристві покращення міста Вроцлава.
Зі свого боку українці схвалюють цю ініціативу.
“Така особа була би дуже потрібною. Особливо тому, що люди, котрі приїжджають, часто потребують якоїсь підтримки. Усе, своїх знайомих вони залишають вдома і тут не мають нікого. Тому така особа була би дуже корисною”, — зазначила українка Аліна, яка приїхала до Вроцлава на навчання.
За прогнозами, кількість українців у Вроцлаві продовжуватиме зростати.
Як повідомляв УНН, останніми днями в Польщі сталися два напади на українців на національному ґрунті.