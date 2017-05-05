Во Вроцлаве инициируют назначение офицера, который будет способствовать интеграции украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Общество улучшения города Вроцлава обратится к мэру города с официальным ходатайством о назначении офицера, который будет отвечать за содействие интеграции украинцев в местную общину, передает УНН со ссылкой на “Польское радио”.
Отмечается, что эта инициатива является ответом на увеличение количества граждан Украины в столице Нижнесилезского воеводства Польши. По статистике, сегодня каждый десятый житель Вроцлава — украинец.
“Это очень важно, ведь в городе, который принимает иммигрантов и который не проводит политику интеграции..., существует угроза возникновения конфликтов внутри общины. Такая интеграционная политика просто необходима в культурной, социальной и образовательной сферах”, - объяснили в Обществе улучшения города Вроцлава.
Со своей стороны украинцы одобряют эту инициативу.
“Такой человек был бы очень нужен. Особенно потому, что люди, которые приезжают, часто нуждаются в какой-то поддержке. Все, своих знакомых они оставляют дома и здесь у них нет никого. Поэтому такой человек был бы очень полезен”, - отметила украинка Алина, которая приехала во Вроцлав на учебу.
По прогнозам, количество украинцев во Вроцлаве будет продолжать расти.
Как сообщал УНН, в последние дни в Польше произошли два нападения на украинцев на национальной почве.