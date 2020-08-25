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У ВР зареєстрували законопроект щодо "пакунків малюка"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект №3006а щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Про це повідомляє УНН із посиланням на картку проекту закону, розміщену на сайті ВРУ.

У ВР зареєстрували законопроект щодо "пакунків малюка"

Так, у ВР зареєстрували проект закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Наразі текст законопроекту відсутній. Ініціаторами проекту закону виступили кілька десятків народних депутатів України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів повідомив про намір з 1 вересня замість "пакунку малюка" виплачувати одноразову допомогу в обсязі 5 тисяч гривень.

Водночас дитячий фонд Організації об’єднаних націй (ООН) ЮНІСЕФ оприлюднив заклик до уряду України відновити послугу "пакунок малюка" і не замінювати її грошовими виплатами.

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