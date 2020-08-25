У ВР зареєстрували законопроект щодо "пакунків малюка"

Так, у ВР зареєстрували проект закону про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".

Наразі текст законопроекту відсутній. Ініціаторами проекту закону виступили кілька десятків народних депутатів України.



Нагадаємо, Кабінет міністрів повідомив про намір з 1 вересня замість "пакунку малюка" виплачувати одноразову допомогу в обсязі 5 тисяч гривень.

Водночас дитячий фонд Організації об’єднаних націй (ООН) ЮНІСЕФ оприлюднив заклик до уряду України відновити послугу "пакунок малюка" і не замінювати її грошовими виплатами.