У ВР зареєстрували постанову про дострокове припинення повноважень нардепа О.Бабак
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Сьогодні в парламенті зареєстрували проект постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Олени Бабак. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України, передає УНН.
Згідно з даними сайту, проект постанови зареєстрований сьогодні, 14 квітня, за номером 6375.
Як раніше повідомляв УНН, нардеп О.Бабак вирішила піти з парламенту після розгляду Верховною Радою законопроекту про житлово-комунальні послуги.