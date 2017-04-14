У ВР зареєстрували постанову про дострокове припинення повноважень нардепа О.Бабак

Згідно з даними сайту, проект постанови зареєстрований сьогодні, 14 квітня, за номером 6375.

Як раніше повідомляв УНН, нардеп О.Бабак вирішила піти з парламенту після розгляду Верховною Радою законопроекту про житлово-комунальні послуги.