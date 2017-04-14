В ВР зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий нардепа А.Бабак
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Сегодня в парламенте зарегистрировали проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Алены Бабак. Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады Украины, передает УНН.
Согласно данным сайта, проект постановления зарегистрирован сегодня, 14 апреля, по номеру 6375.
Как ранее сообщал УНН, нардеп А.Бабак решила уйти из парламента после рассмотрения Верховной Радой законопроекта о жилищно-коммунальных услугах.