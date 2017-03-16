У ВР запропонували кваліфікувати як держзраду підтримку самопроголошених республік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Народний депутат Ірина Фріз та перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко підготували та внесли на розгляд парламенту законопроект “Про внесення змін до ст.111 (державна зрада) ККУ”. Про це повідомляє прес-служба БПП, передає УНН.
“Законопроект має привести статтю 111 Кримінального кодексу до сучасних загроз та реалій гібридної війни. Адже сьогодні, де-юре, надання допомоги невизнаній (самопроголошеній) державі в проведенні підривної діяльності проти України не кваліфікується як державна зрада. Як результат, суди не тільки не виносять рішення по цій статті, хоча за принципами здорового глузду повинні були б, але й правоохоронні органи України не кваліфікують такі злочини, як державну зраду”, — зазначила І.Фріз.
За її словами, прогалина у законодавстві, що сформувалася через перенесення визначення “державна зрада” з Кримінального кодексу 1960 року, робить неможливим переслідування осіб, що здійснили дії, передбачені ст.111 в інтересах таких самопроголошених утворень, як “ДНР” та “ЛНР”, що виникли внаслідок окупації, терористичної діяльності, сепаратизму (зокрема такого, що спонсорується з-за кордону) та інших порушень міжнародного права.
Як зазначають автори законопроекту, у випадку прийняття цього закону правоохоронні органи зможуть порушувати кримінальні справи за фактами дій, що підпадають під ст.111 ККУ “державна зрада” щодо тих, хто надає допомогу невизнаним державам, зокрема “ДНР” та “ЛНР”.
Нагадаємо, 25 лютого співробітники Служби безпеки України викрили механізм фінансування терористичної організації “ЛНР” урядом Російської Федерації.