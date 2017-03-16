В ВР предложили квалифицировать как госизмену поддержку самопровозглашенных республик

"Законопроект должен привести статью 111 Уголовного кодекса в соответствие с современными угрозами и реалиями гибридной войны. Ведь сегодня, де-юре, оказание помощи непризнанному (самопровозглашенному) государству в проведении подрывной деятельности против Украины не квалифицируется как государственная измена. В результате, суды не только не выносят решения по этой статье, хотя по принципам здравого смысла должны были бы, но и правоохранительные органы Украины не квалифицируют такие преступления, как государственную измену", - отметила И.Фриз.

По ее словам, пробел в законодательстве, который сформировался из-за переноса определения "государственная измена" из Уголовного кодекса 1960 года, делает невозможным преследование лиц, совершивших действия, предусмотренные ст.111 в интересах таких самопровозглашенных образований, как "ДНР" и "ЛНР", возникших вследствие оккупации, террористической деятельности, сепаратизма (в частности спонсируемая из-за границы) и других нарушений международного права.

Как отмечают авторы законопроекта, в случае принятия этого закона правоохранительные органы смогут возбуждать уголовные дела по фактам действий, подпадающих под ст.111 УК "государственная измена" в отношении тех, кто оказывает помощь непризнанным государствам, в частности "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, 25 февраля сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм финансирования террористической организации "ЛНР" правительством Российской Федерации.