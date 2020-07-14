У ВР вшанували пам’ять загиблих на сході і заході України через стихійні лиха
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. У Верховній Раді хвилиною мовчання вшанували пам’ять людей, які загинули від пожеж на Луганщині, а також від негоди на заході України, передає кореспондент УНН.
“Всі знають, що була велика пожежа в Луганській області. Загинули люди, зруйновано більше 100 будинків, церква, практично полум’я дібралося до лікарні в місті Сєвєродонецьку… Я прошу зараз парламент вшанувати хвилиною мовчання людей, які загинули і на Заході, і на Сході”, - сказав нардеп Сергій Шахов.
Нагадаємо, на території Новоайдарського району Луганської області 13 липня ліквідовано пожежу лісового масиву та сухої трави, яка виникла 6 липня.
Як повідомляв УНН раніше, на Луганщині повністю ліквідували пожежу та зазначили, що збитки орієнтовно сягають 450 млн гривень.
Народні депутати #Рада9 вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих на заході і сході країни в результаті стихійних лих pic.twitter.com/9LAnzs1Bj5— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) July 14, 2020