У ВР вшанували пам'ять Дениса Монастирського. Стефанчук вважає, що потрібно формувати пантеон героїв

Деталі

Як повідомили у МВС, Денис Монастирський, з початку повномасштабного вторгнення, наголошував, що пам’ять про наших героїв має залишатися, адже кожен день війни забирає їх життя. Водночас події настільки швидко розвиваються, що із часом втрачається пам’ять про те, що відбувалося день, тиждень, місяць тому. Відтак команда МВС створила проєкт “Герої МВС”, де можна ознайомитися з історіями поліцейських, рятувальників, прикордонників, нацгвардійців тощо. Цьому проєкту всебічно допомагали та активно патронували, як Євгеній Єнін, так і Юрій Лубкович.

“Ми мусимо формувати наш пантеон героїв, людей які віддають найцінніше, що в них є задля того, щоб країна жила, щоб ми здобули перемогу. Так сталося, що одним із цих героїв став мій особистий дуже добрий товариш Денис Монастирський, який наприкінці минулого року відкривав цю виставку тут. Він жив тим, що війна — це насамперед імена людей, які є героями та треба пам’ятати про кожного. І сьогодні він долучився до цієї плеяди героїв”, — розповів Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Доповнення

18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Усі 9 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.