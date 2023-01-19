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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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У ВР вшанували пам'ять Дениса Монастирського. Стефанчук вважає, що потрібно формувати пантеон героїв

Київ • УНН

 • 1322958 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. У межах виставки “Герої МВС”, яка проходить у Верховній Раді України, керівництво парламенту, а також народні обранці віддали шану міністру внутрішніх справ України Денису Монастирському, його першому заступнику Євгенію Єніну, державному секретарю Юрію Лубковичу, а також іншим загиблим під час виконання службових обов’язків 18 січня співробітникам Міністерства внутрішніх справ України, передає УНН із посиланням на МВС.

У ВР вшанували пам'ять Дениса Монастирського. Стефанчук вважає, що потрібно формувати пантеон героїв

Деталі

Як повідомили у МВС, Денис Монастирський, з початку повномасштабного вторгнення, наголошував, що пам’ять про наших героїв має залишатися, адже кожен день війни забирає їх життя. Водночас події настільки швидко розвиваються, що із часом втрачається пам’ять про те, що відбувалося день, тиждень, місяць тому. Відтак команда МВС створила проєкт “Герої МВС”, де можна ознайомитися з історіями поліцейських, рятувальників, прикордонників, нацгвардійців тощо. Цьому проєкту всебічно допомагали та активно патронували, як Євгеній Єнін, так і Юрій Лубкович.

“Ми мусимо формувати наш пантеон героїв, людей які віддають найцінніше, що в них є задля того, щоб країна жила, щоб ми здобули перемогу. Так сталося, що одним із цих героїв став мій особистий дуже добрий товариш Денис Монастирський, який наприкінці минулого року відкривав цю виставку тут. Він жив тим, що війна — це насамперед імена людей, які є героями та треба пам’ятати про кожного. І сьогодні він долучився до цієї плеяди героїв”, — розповів Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Доповнення

18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Усі 9 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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