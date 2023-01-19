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В ВР почтили память Дениса Монастырского. Стефанчук считает, что нужно формировать пантеон героев

Киев • УНН

 • 1322958 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. В рамках выставки “Герои МВД”, которая проходит в Верховной Раде Украины, руководство парламента, а также народные избранники отдали дань уважения министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому, его первому заместителю Евгению Енину, государственному секретарю Юрию Лубковичу, а также другим погибшим при исполнении служебных обязанностей 18 января сотрудникам Министерства внутренних дел Украины, передает УНН с ссылкой на МВД.

В ВР почтили память Дениса Монастырского. Стефанчук считает, что нужно формировать пантеон героев

Детали

Как сообщили в МВД, Денис Монастырский, с начала полномасштабного вторжения, отмечал, что память о наших героях должна оставаться, ведь каждый день войны забирает их жизни. В то же время события настолько быстро развиваются, что с временем теряется память о том, что происходило день, неделю, месяц назад. Поэтому команда МВД создала проект “Герои МВД”, где можно ознакомиться с историями полицейских, спасателей, пограничников, нацгвардейцев и тому подобное. Этому проекту всесторонне помогали и активно патронировали, как Евгений Енин, так и Юрий Лубкович.

“Мы должны формировать наш пантеон героев, людей, которые отдают самое ценное, что в них есть для того, чтобы страна жила, чтобы мы одержали победу. Так случилось, что одним из этих героев стал мой личный очень хороший товарищ Денис Монастырский, который в конце прошлого года открывал эту выставку здесь. Он жил тем, что война — это прежде всего имена людей, которые являются героями и надо помнить о каждом. И сегодня он присоединился к этой плеяде героев”, — рассказал Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. Все 9 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

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