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У ВР внесли проект звернення до країн ОБСЄ щодо звіту з виборів до держдуми РФ

У ВР внесли проект звернення до країн ОБСЄ щодо звіту з виборів до держдуми РФ

Київ • УНН

 • 13722 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. До Верховної Ради внесли проект звернення до країн-членів Організації з безпеки і співробітництвав в Європі щодо звіту ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до державної думи РФ у 2016 році. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.

Проект постанови про звернення Верховної Ради України "Про остаточний звіт ОБСЄ/БДІПЛ за результатами спостереження на виборах до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації 2016 року" зареєстровано під №5687 від 20 січня.

Серед авторів документу, текст якого наразі не оприлюднений, - перший заступник голови ВР Ірина Геращенко.

Як повідомила І.Геращенко на своїй сторінці у Facebook, вона сподівається, що це звернення до країн-членів ОБСЄ щодо необхідності вдосконалити систему спостереження за виборами з боку БДІПЛ/ОБСЄ, "ВР прийме в перший сесійний тиждень лютого".

"Жодна країна ОБСЄ, окрім самої крадійки - РФ, не визнала окупацію Криму. А в звіті про окупацію Криму- ані слова!" - додала перший віце-спікер парламенту.

Раніше І.Геращенко заявляла, що ВР має ухвалити заяву щодо звіту ОБСЄ про вибори до держдуми РФ в окупованому Криму.

Українські Національні Новини

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