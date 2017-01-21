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В ВР внесли проект обращения к странам ОБСЕ по отчету по выборам в Госдуму РФ

В ВР внесли проект обращения к странам ОБСЕ по отчету по выборам в Госдуму РФ

Киев • УНН

 • 13721 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Верховную Раду внесли проект обращения к странам-членам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по отчету ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в государственную думу РФ в 2016 году. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

Проект постановления об обращении Верховной Рады Украины "Об окончательном отчете ОБСЕ/БДИПЧ по результатам наблюдения на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 2016 года" зарегистрирован в №5687 от 20 января.

Среди авторов документа, текст которого пока не обнародован, - первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко.

Как сообщила И.Геращенко на своей странице в Facebook, она надеется, что это обращение к странам-членам ОБСЕ о необходимости усовершенствовать систему наблюдения за выборами со стороны БДИПЧ/ОБСЕ, "ВР примет в первую сессионную неделю февраля".

"Ни одна страна ОБСЕ, кроме самой воровки - РФ, не признала оккупацию Крыма. А в отчете об оккупации Крима - ни слова!" - Добавила первый вице-спикер парламента.

Ранее И.Геращенко заявляла, что ВР должна принять заявление по отчету ОБСЕ о выборах в Госдуму РФ в оккупированном Крыму.

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