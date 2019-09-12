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У ВР внесли президентський законопроект про боротьбу з кнопкодавством

У ВР внесли президентський законопроект про боротьбу з кнопкодавством

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук направив до комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України звернення з вимогою розібратись із зафіксованими фактами "кнопкодавства" та вирішив зареєструвати президентський законопроект про забезпечення особистого голосування. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Товариство, як і обіцяв вчора, направляю до комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України своє звернення з вимогою розібратись із ситуацією із зафіксованими фактами "кнопкодавства" у стінах парламенту та дати їм правову оцінку", - написав Стефанчук.

"Окремою опцією реєструю проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України", - додав він.

Нагадаємо, 11 вересня у парламенті 9-го скликання стався перший випадок кнопкодавства під час голосування.

Українські Національні Новини

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