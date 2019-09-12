В ВР внесли президентский законопроект о борьбе с кнопкодавством
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук направил в комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины обращение с требованием разобраться с зафиксированными фактами "кнопкодавства" и решил зарегистрировать президентский законопроект об обеспечении личного голосования. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Господа, как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавства" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - написал Стефанчук.
"Отдельной опцией регистрирую проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины", - добавил он.
Напомним, 11 сентября в парламенте 9-го созыва произошел первый случай кнопкодавства во время голосования.