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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107641 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 119948 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111553 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117719 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 123711 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150093 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149890 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 192827 просмотра

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В ВР внесли президентский законопроект о борьбе с кнопкодавством

В ВР внесли президентский законопроект о борьбе с кнопкодавством

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук направил в комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины обращение с требованием разобраться с зафиксированными фактами "кнопкодавства" и решил зарегистрировать президентский законопроект об обеспечении личного голосования. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Господа, как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавства" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - написал Стефанчук.

"Отдельной опцией регистрирую проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины", - добавил он.

Напомним, 11 сентября в парламенте 9-го созыва произошел первый случай кнопкодавства во время голосования.

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