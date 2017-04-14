У ВР внесли постанову про скасування результатів голосування за закон про ринок електроенергії

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій не зможе передати на підпис Президенту законопроект про ринок електроенергії, оскільки у ВР зареєстрували проект постанови щодо скасування результатів голосування за цей проект закону. Про це журналістам в парламенті повідомив народний депутат України Сергій Власенко, передає кореспондент УНН.

“Тільки що депутати фракції "Батьківщина" зареєстрували проект постанови щодо скасування результатів голосування за закон про ринок електроенергії, а відтак, згідно з регламентом, Андрій Парубій не має права підписувати цей законопроект і передавати його на підпис Президенту до того, як на сесії буде розглянута наша постанова. Оскільки, як заявила перший віце-прем’єр, закриваючи сесійне засідання сьогодні, наступне засідання відбудеться аж через місяць, то весь цей місяць Андрій Парубій не має права і повноважень підписувати цей законопроект і передавати його Порошенкові на підпис”, — сказав С.Власенко.

Він пояснив, що на думку депутатів фракції “Батьківщина”, цей законопроект обмежує можливість громадян отримувати дешеву електроенергію, натомість збільшує можливість підприємств таку електроенергію отримувати.

Як повідомляв УНН, 13 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про ринок електроенергії.

Українські Національні Новини

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