В ВР внесли постановление об отмене результатов голосования за закон о рынке электроэнергии

"Только что депутаты фракции "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования за закон о рынке электроэнергии, а следовательно, согласно регламенту, Андрей Парубий не имеет права подписывать этот законопроект и передавать его на подпись Президенту до того, как на сессии будет рассмотрено наше постановление. Поскольку, как заявила первый вице-премьер, закрывая пленарное заседание сегодня, следующее заседание состоится только через месяц, то весь этот месяц Андрей Парубий не имеет права и полномочий подписывать этот законопроект и передавать его Порошенко на подпись", - сказал С.Власенко.

Он пояснил, что, по мнению депутатов фракции "Батькивщина", этот законопроект ограничивает возможность граждан получать дешевую электроэнергию, зато увеличивает возможность предприятий такую ​​электроэнергию получать.

Как сообщал УНН, 13 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о рынке электроэнергии.