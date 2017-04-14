В ВР внесли постановление об отмене результатов голосования за закон о рынке электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий не сможет передать на подпись Президенту законопроект о рынке электроэнергии, поскольку в ВР зарегистрирован проект постановления об отмене результатов голосования за этот проект закона. Об этом журналистам в парламенте сообщил народный депутат Украины Сергей Власенко, передает корреспондент УНН.
"Только что депутаты фракции "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления об отмене результатов голосования за закон о рынке электроэнергии, а следовательно, согласно регламенту, Андрей Парубий не имеет права подписывать этот законопроект и передавать его на подпись Президенту до того, как на сессии будет рассмотрено наше постановление. Поскольку, как заявила первый вице-премьер, закрывая пленарное заседание сегодня, следующее заседание состоится только через месяц, то весь этот месяц Андрей Парубий не имеет права и полномочий подписывать этот законопроект и передавать его Порошенко на подпись", - сказал С.Власенко.
Он пояснил, что, по мнению депутатов фракции "Батькивщина", этот законопроект ограничивает возможность граждан получать дешевую электроэнергию, зато увеличивает возможность предприятий такую электроэнергию получать.
Как сообщал УНН, 13 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о рынке электроэнергии.