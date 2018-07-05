У ВР вимагають захистити дітей і підлітків від тютюнопаління

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець вимагає винести на розгляд парламенту законопроект № 2820 про захист дітей та підлітків від тютюнопаління. Про це вона заявила на погоджувальній раді парламенту та написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Він (законопроект № 2820, - ред.) забороняє продаж цигарок з ароматизаторами, передбачає збільшення розміру попереджень про шкоду куріння на пачках та їх друк з обох боків пачки у верхній частині, зобов’язує виробників звітувати про склад продукції та її вплив на здоров’я людини, забороняє продавати електронні сигарети неповнолітнім та встановлює чіткі вимоги до вмісту й маркування цих пристроїв, а ще — забороняє рекламу тютюну в Інтернеті", - розповіла вона.

Додамо, що відповідний проект ЗУ був зареєстрований в українському парламенті ще у травні 2015 року.

"На жаль, цей законопроект сьогодні блокується у парламенті лобістами тютюнових корпорацій", - додала Богомолець.

Нагадаємо, як писав УНН, українці не жалкують грошей на тютюн. l У першому кварталі цього року витрати наших співвітчизників на цигарки зросли, зокрема, і через підвищення акцизу.

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