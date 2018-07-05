В ВР требуют защитить детей и подростков от курения

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец требует вынести на рассмотрение парламента законопроект № 2820 о защите детей и подростков от курения. Об этом она заявила на согласительном совете парламента и написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Он (законопроект № 2820, - ред.) запрещает продажу сигарет с ароматизаторами, предусматривает увеличение размера предупреждений о вреде курения на пачках и их печать с обеих сторон пачки в верхней части, обязывает производителей отчитываться о составе продукции и ее влияние на здоровье человека, запрещает продавать электронные сигареты несовершеннолетним и устанавливает четкие требования к содержанию и маркировки этих устройств, а еще - запрещает рекламу табака в Интернете", - рассказала она.

Добавим, что соответствующий проект Закона был зарегистрирован в украинском парламенте еще в мае 2015 года.

"К сожалению, этот законопроект сегодня блокируется в парламенте лоббистами табачных корпораций", - добавила Богомолец.

Напомним, как писал УНН, украинцы не жалеют денег на табак. l В первом квартале этого года расходы наших соотечественников на сигареты выросли, в том числе, и из-за повышения акциза.

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